Tote bei Flugzeug-Absturz in Tirol

1 In den Tiroler Alpen ereignete sich ein tödlicher Flugzeug-Absturz. Foto: dpa

Auf der Reise von Norditalien nach Schwäbisch Hall kracht ein kleines Flugzeug gegen einen Berg in Tirol. Die Passagiere haben keine Chance.

Stuttgart/Leutasch - Beim Absturz eines deutschen Kleinflugzeugs in den Tiroler Alpen nahe der deutschen Grenze sind drei Männer gestorben. Sie kämen wohl alle aus Baden-Württemberg, teilte das dortige Innenministerium am Freitag mit. Die Leichen wurden laut Tiroler Polizei am Freitag geborgen und ins Tal gebracht. Zur Ursache des Absturzes konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Sicher ist aber laut Ermittlern, dass die Flugreise der drei Verunglückten im italienischen Montichiari unweit des Gardasees begann. Das Flugzeug war mit einer deutschen Kennung unterwegs.

Flugzeug zerschellt an Felswand

Das Kleinflugzeug stürzte am Donnerstag gegen 17.30 Uhr im Wettersteingebirge auf dem Gebiet der Gemeinde Leutasch, wenige Kilometer von Garmisch-Partenkirchen entfernt, ab. Es zerschellte an einer rund 2300 Meter hoch gelegenen Felswand am Leutascher Platt und brannte komplett aus. Wegen der schwierigen Bedingungen im alpinen Gelände mussten die Einsatzkräfte laut Polizei mit Hubschraubern eingeflogen werden.