1 Beim Unfall am Dienstag entstanden mindestens 40 000 Euro Schaden. Foto: imago images/Fotostand

Ein 19-Jähriger fährt vermutlich zu schnell in eine Rechtskurve zwischen Aidlingen und Ehingen, mäht ein Verkehrsschild um und kracht gegen einen Baum.











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Weil er zu schnell war, ist ein 19-jähriger am Dienstag gegen 21 Uhr mit seinem Cupra zwischen Ehningen und Aidlingen von der Straße abgekommen, berichtet die Polizei. Als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn schleuderte, kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum. Der 19-Jährige sowie seine zwei 17 und 18 Jahre alte Mitfahrerinnen und ein 15-jähriger Jugendlicher, der ebenfalls mit an Bord war, erlitten leichte Verletzungen.