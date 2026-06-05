Totalschaden bei Affalterbach: Nach Unfall mit Erlkönig – AMG beteuert Vorsicht bei Testfahrten

Viele Details zum Unfall des Testwagens nahe Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) bleiben unklar. Die Feuerwehr äußert sich nun zu der Plane, die wohl eilig über das Auto gezogen wurde.

Wer saß am Steuer? Was war die genaue Unfallursache? Und wie hoch ist der Schaden tatsächlich? Nach dem Unfall eines sogenannten Erlkönigs nahe dem AMG-Werk in Affalterbach bleiben weiterhin einige Fragen offen. Auf Anfrage unserer Redaktion äußerte sich das Unternehmen zurückhaltend zu dem Vorfall, betonte jedoch die hohen Sicherheitsstandards bei Testfahrten.

„Das Einhalten der Straßenverkehrsordnung sowie Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme sind Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Straßenverkehr“, erklärt Mercedes-AMG-Pressesprecher Felix Siggemann. „Dies gilt selbstverständlich auch für Fahrten im Rahmen beruflicher Tätigkeiten.“

Mitarbeiter, die Prototypen auf öffentlichen Straßen oder abgesperrten Teststrecken bewegen, müssten interne Prüfungen absolvieren – sowohl theoretisch als auch praktisch. Zu konkreten Fragen nach der Unfallursache, der Höhe des Schadens am Fahrzeug oder möglichen Auswirkungen auf die Entwicklung des Modells äußerte sich das Unternehmen nicht.

Feuerwehr äußert sich zur Plane

Eine weitere offene Frage konnte dagegen Affalterbachs Feuerwehrkommandant Sascha Hänig beantworten: die nach der Plane, die kurz nach dem Unfall über das Fahrzeug gezogen wurde. Nach Angaben Hänigs führen die Testfahrer entsprechende Abdeckungen im Fahrzeug mit sich und bringen diese bei Bedarf selbst an.

„Nach meinem Kenntnisstand sind die Fahrer angehalten, das Fahrzeug bei einer Panne oder einem Unfall möglichst zeitnah abzudecken“, sagt Hänig. Für die Feuerwehr sei das grundsätzlich kein Problem – „solange dadurch keine Gefahr entsteht, etwa wenn Rauchentwicklung auftritt und wir das Fahrzeug weiter beobachten müssen“.