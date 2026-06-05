Totalschaden bei Affalterbach: Nach Unfall mit Erlkönig – AMG beteuert Vorsicht bei Testfahrten

Viele Details zum Unfall des Testwagens nahe Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) bleiben unklar. Die Feuerwehr äußert sich nun zu der Plane, die wohl eilig über das Auto gezogen wurde.
Wer saß am Steuer? Was war die genaue Unfallursache? Und wie hoch ist der Schaden tatsächlich? Nach dem Unfall eines sogenannten Erlkönigs nahe dem AMG-Werk in Affalterbach bleiben weiterhin einige Fragen offen. Auf Anfrage unserer Redaktion äußerte sich das Unternehmen zurückhaltend zu dem Vorfall, betonte jedoch die hohen Sicherheitsstandards bei Testfahrten.