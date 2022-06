1 Eine beginnende Finsternis über dem Himmel von Kenia 2020. Foto: dpa/Li Yan

Der gigantische Schatten des Mondes zieht über die Welt und die Natur wird plötzlich still. Ein beeindruckendes und seltenes Schauspiel. Hier die nächsten Termine in Deutschland.















Link kopiert

Es ist es ein beeindruckendes Naturschauspiel, wenn sich die Sonne verdunkelt. Dieses Himmelsphänomen hat die Menschen schon immer in Staunen versetzt hat. Zwar kann man inzwischen genau vorherberechnen, wann und wo sich der Mond das nächste Mal vor die Sonne schieben wird, ein emotionales Erlebnis bleibt es trotzdem.

Wichtig beim Thema Sonnenfinsternis ist es, ein paar Begriffe zu kennen: Es wird hauptsächlich unterschieden zwischen partieller und zentraler Sonnenfinsternis.

Partielle Finsternis

Am häufigsten verdeckt der Mond die Sonne nur teilweise. Das nächste Mal passiert das am 25. Oktober 2022, kurz nach 11 Uhr. Jedoch wird im Südwesten Deutschlands relativ wenig davon zu sehen sein: Es werden nur rund 20 Prozent verdeckt. Auf Rügen sind es immerhin knapp über 35 Prozent. Ähnliches gilt für die folgende partielle Eklipse am 29. März 2025. Erst am 12. August 2026 wird in Süddeutschland die Sonne für kurze Zeit bis zu 90 Prozent verschwinden – Tendenz fallend gen Norden.

Zentrale Finsternis

Bei einer zentralen Finsternis kann es sich um eine totale oder um eine ringförmige Finsternis handeln. Bei einer totalen Sonnenfinsternis wird die Sonne vom Erdtrabanten optisch vollständig verdeckt. Das nächste Mal wird sich die Sonne in Deutschland am 3. September 2081 komplett verdunkeln. Um 9.45 Uhr wird der Schatten Deutschland erreichen.

Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis wandert der Mond zwar auch vollständig vor die Sonne, kann sie aber aufgrund der Entfernung zu ihr nicht voll verdecken. Es bleibt ein strahlender Rand rund um den Mond zu sehen. Der Unterschied zwischen totaler und ringförmiger Finsternis ist durch die elliptische Umlaufbahn der Erde um die die Sonne zu erklären.