Am Sonntagabend, dem 7. September 2025, ist es wieder so weit und der Mond taucht erneut in den Schatten der Erde ein. Spannend ist, dass der Mond am Abend bereits verdunkelt aufgehen wird. Alles Wichtige zur Mondfinsternis erfahren Sie hier.
Ein besonderes astronomisches Ereignis ist neben der Sonnenfinsternis die Mondfinsternis. Dabei taucht der Mond in den Schatten der Erde ein, weshalb eine Mondfinsternis stets in der Mondphase des Vollmondes stattfindet. Unterschieden werden dabei die totale-, die partielle- und die Halbschattenfinsternis. Tritt der Mond vollständig in den Erdschatten (Kernschatten) ein, spricht man von einer totalen Mondfinsternis. Tritt nur ein Teil des Mondes in den Kernschatten der Erde ein, handelt es sich um eine partielle Mondfinsternis und wenn der Mond nur in den Halbschatten und nicht den Kernschatten eintaucht, findet eine Halbschattenfinsternis statt.