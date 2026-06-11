Total gesegnet: Amira Aly strahlt mit Babybauch bei der Lascana-Fashionshow in Hamburg

Amira Aly zeigt sich erstmals seit Bekanntgabe ihrer dritten Schwangerschaft mit Babybauch auf einem Event. Ihr Outfit in Blautönen soll aber kein Hinweis auf das Geschlecht des Kindes sein, betont sie im Interview.
Im Mai hatte Amira Aly (33) bestätigt, dass sie wieder schwanger ist. Nun zeigte sie ihren wachsenden Babybauch erstmals öffentlich: Bei der Lascana-Fashionshow "Secret Garden" in Hamburg schritt sie am Mittwoch strahlend über den lilafarbenen Teppich. Aly ist seit der Herbst-/Winter-Saison 2025/26 offizielles Kampagnengesicht des Hamburger Modeunternehmens.