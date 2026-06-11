Total gesegnet: Amira Aly strahlt mit Babybauch bei der Lascana-Fashionshow in Hamburg

Amira Aly zeigt sich erstmals seit Bekanntgabe ihrer dritten Schwangerschaft mit Babybauch auf einem Event. Ihr Outfit in Blautönen soll aber kein Hinweis auf das Geschlecht des Kindes sein, betont sie im Interview.

Im Mai hatte Amira Aly (33) bestätigt, dass sie wieder schwanger ist. Nun zeigte sie ihren wachsenden Babybauch erstmals öffentlich: Bei der Lascana-Fashionshow "Secret Garden" in Hamburg schritt sie am Mittwoch strahlend über den lilafarbenen Teppich. Aly ist seit der Herbst-/Winter-Saison 2025/26 offizielles Kampagnengesicht des Hamburger Modeunternehmens.

Im Interview am Rande des Events zeigte sich Aly rundum entspannt. "Mir geht's fantastisch. Ich bin fit wie ein Turnschuh, ich fühle mich pudelwohl, ich habe keinerlei Beschwerden. Ich bin einfach total gesegnet mit dieser einfachen Schwangerschaft bis jetzt", schwärmte sie.

Amira Aly freut sich auf viel Zeit im Garten

So bereitet es der Moderatorin auch keine Probleme, High Heels zu tragen. "Das geht noch gut. Ja, also ich kippe noch nicht vorne über", lachte die 33-Jährige. Ihre hohen Absatzschuhe waren an diesem Abend blau, dazu kombinierte sie einen dunkelblauen, langen Rock und eine hellblaue Bluse. Womöglich ein kleiner Hinweis auf das Geschlecht des Kindes? Schließlich hatte Aly zuvor in einer Instagram-Fragerunde verraten, dass sie und ihr Partner Christian Düren (35) bereits wissen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten. Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (48) hat die Moderatorin bereits zwei Söhne. Ein Gender-Reveal sei ihr Outfit aber nicht, stellte Aly klar: "Ich habe einfach darauf geachtet, was mir noch passt."

Die nächsten Monate möchte sie nun ausgiebig genießen. "Ich freue mich auf einen schönen, ruhigen Sommer in bequemer Kleidung zu Hause in meinem Garten, der hoffentlich bald fertig ist." Im vergangenen Jahr ist die Moderatorin in ihr neues Haus in Köln gezogen.

Promis zwischen Arbeit, Urlaub und privaten Anlässen

Amira Aly war nicht die einzige Schwangere auf dem Sommer-Event. Auch Influencerin Annika Jung (36) und Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (39) freuen sich auf ihr erstes Kind, einen Jungen. "Wir befinden uns im Endspurt", sagte der werdende Vater. Beim Namen sind sie sich noch unsicher. "Wir haben einige zur Auswahl, aber es ist noch nicht finalisiert." Für Leyla Heiter (30) steht Ende August dagegen bereits der erste Hochzeitstag an. Diesen wird sie mit ihrem Mann Mike (34) auf Kreta feiert. Danach urlaubt das Paar noch in Tunesien und auf Mallorca.

Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), der seine Ehefrau und Tochter auf den Lila Carpet mitbrachte, kann von so viel Auszeit nur träumen. "Ich mache ganze acht Tage Jahresurlaub." Angesichts vieler Projekte und Termine seien ausgiebigere Ferien aber einfach nicht drin. Er freut sich dennoch: "Es geht wie eigentlich jedes Jahr nach Kroatien. Wir fahren immer in denselben Ort, wo wir alles kennen."

Auch bei "Notruf Hafenkante"-Star Lilli Hollunder (40) steht im Sommer eher Arbeit als Erholung an - bis auf eine kurze Drehpause im August. Dafür hat sie einen besonderen Plan geschmiedet: Sie möchte zusammen mit ihrem sechsjährigen Sohn verreisen, bevor dieser dann eingeschult wird. "Einfach Mama-und-Sohn-Zeit verbringen." Schauspielerin Jenny Elvers (54) steckt gerade mitten im Umzug, und es gibt viel zu tun. "Ich hatte eine sehr große Wohnung und muss mich jetzt reduzieren. Aber ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt. Ich ziehe in die Hafencity in Hamburg, da tobt das Leben. Und dann bin ich noch bei Dreharbeiten im Harz. Also, ich bin sehr fleißig."

Gleiches trifft auf Paul Janke (44) zu, der "bis Oberkante Unterlippe" ausgelastet ist. Nach 14 Jahren probiert er sich noch einmal als "Bachelor", dazu habe er "noch ein anderes großes TV-Format". Obwohl er bereits 2012 Rosen verteilte, sei er wieder aufgeregt. "Ich weiß ja nicht, welche Damen sich bewerben, da habe ich auch kein Mitspracherecht. Ich habe nur gesagt, sie sollen bitte mindestens 18 sein", sagte er lachend.

Special Guests auf dem Laufsteg

Im Mittelpunkt des Abends stand eine Fashionshow mit aktuellen Lingerie- und Swimwear-Styles - von Spitzen-Looks über moderne Essentials bis hin zu Bademode mit klaren Designs und farblichen Akzenten. Die Gäste der Fashionshow erlebten übrigens noch eine ganz besondere Überraschung: Erstmals liefen Shania (21) und Davina Geiss (23) für Lascana über den Laufsteg. Nach ihrer Brustvergrößerung zeigten sie sich selbstbewusst in Lingerie und Bademoden. Und auch Simone Kowalski (28), "GNTM"-Siegerin von 2019, war nach einer längeren Catwalk-Pause dabei.