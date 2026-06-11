In einem Badeort an der italienischen Riviera wird einer Unternehmerin die Handtasche aus dem SUV gestohlen. Daraufhin überfährt sie den Dieb mehrfach. Jetzt kommt das Urteil.
Wegen eines schwerwiegenden Falls von Selbstjustiz ist eine italienische Geschäftsfrau zu 18 Jahren Haft verurteilt worden: Die 65-Jährige hatte einen Dieb, der ihr die Handtasche gestohlen hatte, mit ihrem SUV so oft überfahren, bis er tot war. Das Berufungsgericht von Lucca in der Toskana befand die Besitzerin eines Strandbads deshalb des Mordes schuldig. Zugleich ordnete es an, dass die Frau ihre Strafe in Hausarrest verbüßen kann.