1 Sven Ulreich wechselt zum HSV. Foto: imago images/Sven Simon/Frank Hoermann

Sven Ulreich wechselt vom FC Bayern München zum Hamburger SV. Die Hanseaten bestätigten den Transfer des ehemaligen Torhüters vom VfB Stuttgart am Samstagnachmittag.

Hamburg/München - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat die Verpflichtung von Torhüter Sven Ulreich vom FC Bayern München bestätigt. „Moin HSV-Fans. Jetzt fliege ich für euch“, sagt der 32-Jährige in einem Video, das der HSV am Samstag auf Twitter veröffentlichte. Ulreich erhält bei den Hanseaten einen Dreijahresvertrag. „Der HSV bekommt einen auch international erfahrenen Torwart, der eine Führungsrolle übernehmen kann“, sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidžić in einer Mitteilung.

Nach Angaben der Hamburger absolvierte Ulreich am Samstag erfolgreich seinen Medizincheck. „Nach dem Abgang von Julian Pollersbeck war es klar, dass wir noch einen weiteren Torhüter ins Team dazu holen werden. Wir sind sehr froh, dass uns dies mit Sven Ulreich erfolgreich gelungen ist“, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt laut einer HSV-Mitteilung.

HSV schon länger im Gespräch

Ulreich war beim FC Bayern Ersatz hinter Nationaltorhüter Manuel Neuer gewesen. Bayern-Trainer Hansi Flick bedauerte seinen Abgang: „Er wollte spielen, deswegen hat er den Schritt zum HSV auch gemacht. Der HSV ist ein Topverein, er hat klare Ziele, sie wollen aufsteigen“, sagte der Coach der Münchner am Samstag.

Der Wechsel hatte sich bereits abgezeichnet: „Wir standen bereits seit mehreren Wochen im Austausch“, wird Ulreich in der HSV-Mitteilung zitiert. „Nach den Gesprächen mit Jonas Boldt und Michael Mutzel hatte ich ein sehr gutes Gefühl und wollte es unbedingt machen.“