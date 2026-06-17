Torwart-Star von Kap Verde: US-Behörde will Vozinhas Mama zur WM holen

Nach dem überraschenden WM-Remis Kap Verdes gegen Mitfavorit Spanien klagte Torhüter Vozinha, seine Mutter könne das US-Visum nicht bezahlen und müsse deswegen zuhause bleiben. Nun erklärt das US-Außenministerium, man helfe der Familie aktiv.

Das US-Außenministerium will der Mutter von Kap Verdes Torhüter Vozinha (40) helfen, zur Weltmeisterschaft in die USA zu reisen. Das erklärte ein Vertreter der Behörde am Dienstag, wie der US-Sender CNN berichtet. Hintergrund ist ein Hilferuf des Keepers nach dem sensationellen 0:0 seiner Mannschaft gegen Spanien.

Nach dem Spiel am Montag hatte Vozinha bedauert, dass seine Mutter nicht im Stadion sein konnte - aus finanziellen Gründen. "Sie hat es wegen des Visums nicht hierher geschafft ... wegen des Geldes, das wir für das Visum zahlen müssen", sagte er Reportern. "Wir haben es zeitlich nicht geschafft, und ich hätte sie gerne hier."

Streit um die Visa-Kaution

Kap Verde gehört laut CNN zu rund 50 Ländern, deren Staatsbürger nach einer Regelung der Trump-Regierung eine Kaution von bis zu 15.000 US-Dollar hinterlegen müssen - begründet wird dies mit angeblich hohen Raten von Visa-Überschreitungen.

Auf die Aussagen des Torhüters angesprochen, erklärte der Behördenvertreter, es gebe keinen Eintrag über einen Visumantrag der Mutter. Zugleich werde die Kaution für "alle Verwandten von Spielern" erlassen. "Das US-Außenministerium hat keine Aufzeichnung darüber, dass diese Person ein Visum beantragt hat. Alle Verwandten von Spielern seien berechtigt, von der Visa-Kaution befreit zu werden, und das Ministerium nehme aktiv Kontakt mit der Familie dieses Spielers auf, um bei den Visa-Diensten zu helfen", so der Vertreter.

Auf seiner Website weist das Ministerium darauf hin, dass die Kaution für Sportler, Betreuer und enge Angehörige aus Teilnehmerländern der WM 2026 entfällt, sofern alle anderen Visa-Voraussetzungen erfüllt sind. Eine mit dem Vorgang vertraute Quelle erklärte gegenüber CNN, nach ihrem Kenntnisstand verfüge die Mutter derzeit über keinen gültigen Reisepass und sei dabei, einen zu beantragen.

Vom Zweitliga-Keeper zum Internet-Star

Für Vozinha, eigentlich Josimar Dias, ist es ein kometenhafter Aufstieg. Der 40-Jährige, der in der zweiten portugiesischen Liga spielt, parierte im ersten WM-Spiel seines Landes sieben Schüsse und hielt die favorisierten Spanier über 90 Minuten in Schach. Viele hatten für den Inselstaat mit rund 530.000 Einwohnern eine hohe Niederlage prophezeit - stattdessen gelang das wichtigste Ergebnis der Fußballgeschichte Kap Verdes.

Der Erfolg machte den zuvor weitgehend unbekannten Schlussmann schlagartig berühmt: Seine Zahl der Instagram-Follower wuchs von rund 50.000 auf etwa 11,6 Millionen (Stand Mittwoch). Das nächste Spiel bestreitet Kap Verde am Sonntag gegen Uruguay in Miami.