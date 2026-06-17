Torwart-Star von Kap Verde: US-Behörde will Vozinhas Mama zur WM holen

Nach dem überraschenden WM-Remis Kap Verdes gegen Mitfavorit Spanien klagte Torhüter Vozinha, seine Mutter könne das US-Visum nicht bezahlen und müsse deswegen zuhause bleiben. Nun erklärt das US-Außenministerium, man helfe der Familie aktiv.
Das US-Außenministerium will der Mutter von Kap Verdes Torhüter Vozinha (40) helfen, zur Weltmeisterschaft in die USA zu reisen. Das erklärte ein Vertreter der Behörde am Dienstag, wie der US-Sender CNN berichtet. Hintergrund ist ein Hilferuf des Keepers nach dem sensationellen 0:0 seiner Mannschaft gegen Spanien.