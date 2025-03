Torwart-Entscheidung: Das bedeutet Baumanns Beförderung zur Nummer eins

3 Oliver Baumann steht gegen Italien besonders im Blickpunkt. Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Bundestrainer vertraut im Viertelfinale der Nations League einem Spätberufenen im DFB-Tor. Die Ernennung von Oliver Baumann zur Nummer eins ist eine Zwischenlösung. Das Thema schwelt weiter.











Link kopiert



Dortmund - Offiziell zur Nummer eins wird Oliver Baumann von Julian Nagelmann wohl erst bei der Pressekonferenz am Mittwoch (18.30 Uhr) in Mailands legendärem Giuseppe-Meazza-Stadion ernannt. Doch spätestens mit der Präsentation der Rückennummern der Fußball-Nationalmannschaft für die Viertelfinalspiele in der Nations League gegen Italien war klar: Der Schlussmann der TSG 1899 Hoffenheim wird mit 34 Jahren zumindest vorläufig Deutschlands Stammtorwart.