1 Florian Müller (li.) und Fabian Bredlow: Noch ist nicht geklärt, wer für den neuen Trainer Bruno Labbadia die Nummer eins ist. Foto: Baumann

Die WM hat gezeigt, wie wichtig ein herausragender Torhüter ist. Beim VfB geben Florian Müller und Fabian Bredlow der Abwehr nur wenig Halt. Trotzdem wird wohl kein neuer Keeper geholt.









Die WM in Katar, daran gibt es keinen Zweifel, war auch von starken Torhüterleistungen geprägt. Am Ende hätte es deshalb eigentlich keinen weiteren Beleg mehr dafür gebraucht, wie wichtig eine herausragende Nummer eins im Fußball ist. Emiliano Martinez trat den Beweis dennoch an. Im Finale. Erst mit einer sensationellen Fußabwehr gegen den Franzosen Randal Kolo Muani in der Nachspielzeit der Verlängerung, dann mit einer Parade gegen Kingsley Coman im Elfmeterschießen. Ohne den Torwart von Aston Villa wäre Argentinien nicht Weltmeister geworden. Und Lionel Messi, der große Held, ein Unvollendeter geblieben, der nie den WM-Pokal geholt hat. Was für eine Geschichte!