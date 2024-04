1 Mit ruhiger Hand: VfB-Torhüter Alexander Nübel dirigiert die Abwehrspieler vor ihm. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Torhüter kann sich eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister vorstellen, um sich seiner bevorzugten Zukunftsoption zu nähern.











Link kopiert



Alexander Nübel will sich im Augenblick nicht zu sehr mit seiner Zukunft beschäftigen. Der Torhüter des VfB Stuttgart konzentriert sich allein auf das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Dortmund. Den Rest erledigt sein Berater Stefan Backs, wie der Fußballprofi kürzlich erklärte. Dabei ist Nübels erste Wahl klar: Der 27-Jährige will möglichst beim VfB bleiben. Er fühlt sich in seiner Rolle als Führungskraft im Team wohl und es lockt die Champions League.