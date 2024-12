Torwart des VfB Stuttgart: So läuft es mit VfB-Talent Dennis Seimen

So läuft es mit VfB-Talent Dennis Seimen

1 Der VfB-Torhüter Dennis Seimen packt im Training sicher zu. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der 19-Jährige trainiert bei den Bundesligaprofis und spielt in der dritten Liga. Kurz vor der Weihnachtspause beurteilt der Chefcoach Sebastian Hoeneß die Entwicklung.











Er gilt immer noch als eines der größten Torwarttalente in Deutschland: Dennis Seimen. Der 19-Jährige gehört zum Profikader des VfB Stuttgart und spielt für die U-21-Mannschaft in der dritten Liga. Ein Konzept, das aufgeht, wie Sebastian Hoeneß zuletzt ausführte. „Er nimmt eine tolle Entwicklung“, sagte der Trainer vor dem Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli.