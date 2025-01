Torwart des VfB Stuttgart: Alexander Nübel setzt nicht allein auf die Karte Bayern München

1 Der Stuttgarter Torwart Alexander Nübel blickt mit der nötigen Gelassenheit in seine fußballerische Zukunft. Foto: IMAGO//Robin Rudel

VfB-Torhüter Alexander Nübel will beim FC Bayern perspektivisch in die Fußstapfen von Manuel Neuer treten. Er sei aber auch nicht auf München festgelegt, erklärt der Nationaltorwart.











Der VfB-Torhüter Alexander Nübel glaubt weiter an eine Zukunft beim FC Bayern, kann sich aber auch einen Wechsel zu einem anderen Club vorstellen. „Natürlich ist es mein Ziel, dort die Nummer eins zu werden“, sagte der Schlussmann, der noch bis 2026 von den Münchnern an den VfB ausgeliehen ist, im Podcast „kicker FE:male“. „Natürlich will ich mich dort durchsetzen.“ Es gebe aber auch andere gute Vereine in Europa.