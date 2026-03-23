Torten und Caketopper aus Weinstadt: Als Tortenkünstlerin erfolgreich – Personalerin erfüllt sich Lebenstraum

Julia Stadelmaier lebt mit ihrer Familie in Weinstadt. Die 35-Jährige ist nicht nur Personalreferentin, sondern auch kreative Tortenbäckerin – künftig mit eigenen Caketoppern.
Julia Stadelmaier bezeichnet sich selbst als Perfektionistin. Schaut man ihre mehrstöckigen Torten an, glaubt man das gleich. Wenn bei einer ihrer Kreationen etwas nicht stimmt, dann macht sie so lange weiter, bis alles hundertprozentig passt – egal, wie lange es dauert und wie spät es dann ist. „Ich kann nicht anders. Deshalb brauche ich beim Verzieren auch immer absolute Ruhe und muss dabei komplett alleine sein“, sagt die 35-jährige Tortenbäckerin aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis).