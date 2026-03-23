Torten und Caketopper aus Weinstadt: Als Tortenkünstlerin erfolgreich – Personalerin erfüllt sich Lebenstraum

Julia Stadelmaier bezeichnet sich selbst als Perfektionistin. Schaut man ihre mehrstöckigen Torten an, glaubt man das gleich. Wenn bei einer ihrer Kreationen etwas nicht stimmt, dann macht sie so lange weiter, bis alles hundertprozentig passt – egal, wie lange es dauert und wie spät es dann ist. „Ich kann nicht anders. Deshalb brauche ich beim Verzieren auch immer absolute Ruhe und muss dabei komplett alleine sein“, sagt die 35-jährige Tortenbäckerin aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis).

„Dreierlei Törtchen“ heißt ihr Unternehmen, in dem sie neben Hochzeitstorten auch Geburtstagstorten, Kuchen für Taufen und Babypartys oder für andere besondere Anlässe anfertigt. Allen gemeinsam ist die Liebe zum Detail: Je nach Anlass wird mit Blüten, bunten Farben, Glitzer oder Spielzeug verziert. Oft liefert sie die fertigen Kunstwerke mit einem schönen Schriftzug oder einem zum Anlass passenden Zeichen oder Symbol aus.

Caketopper heißen diese Tortenstecker, die auf der Torte oder dem Muffin drapiert werden. Weil sie die Dinge gern selbst in der Hand hat und weil es für die Abläufe auch einfach viel geschickter sei, hat sich Julia Stadelmaier nun einen CO2-Laser gekauft, der aussieht wie ein Drucker, um besagte Caketopper künftig selbst herstellen zu können. „Die Kunden sprechen mit mir ab, wie die Torte aussehen soll. Und dabei sagen sie auch, was sie sich als Caketopper wünschen. Bisher musste ich das dann selbst in Auftrag geben, jetzt kreiere ich es einfach am PC und stelle die Holz- oder Acrylarbeiten dann direkt mit dem Laser her, das macht die Abläufe leichter“, erklärt die 35-Jährige.

Die große Nachfrage gibt der Tortenbäckerin Recht mit ihrem Unternehmen

Und auch wenn sie mit ihrem Angebot bestimmt nicht allein ist, zeigt die große Nachfrage, dass sie wohl vieles richtig macht. „Ich bin fast jedes Wochenende ausgebucht und habe jetzt schon wieder viele Anfragen für das kommende Jahr. Und auch die Bewertungen freuen mich mega“, sagt die Quereinsteigerin, die sich das Backen komplett selbst beigebracht hat. Und das, obwohl Julia Stadelmaier eigentlich im Bereich Personal arbeitet – eigentlich, denn das Backen hat ihr Leben schon immer durchzogen – und ist ihr Herzensprojekt.

Aber der Reihe nach: Im Anschluss an die Mittlere Reife, einer Ausbildung zur Bürokauffrau und der Fachhochschulreife, fing die gebürtig aus dem Rems-Murr-Kreis stammende Frau ein BWL-Studium an. Danach war Jobsuche angesagt, und Julia Stadelmaier überbrückte die Zeit mit einem Backblock im Internet. Doch der eigentliche Wendepunkt ergab sich, als ihre Freundin heiratete. Julia Stadelmaier sollte die Hochzeitstorte backen, was ihr auch ohne große Vorkenntnisse gelang. „Im Elternhaus haben wir immer schon gern gebacken“, sagt Julia Stadelmaier, deren Liebe fürs Backen spätestens nach dieser ersten erfolgreichen Torte geweckt war – aber erst mal nur privat.

Mit ihrer Lasermaschine kann Julia Stadelmaier Holz und Acryl schneiden. Foto: privat

Bis ihr eine Freundin einen guten Rat gab und empfahl, sie solle ihre Torten doch einfach verkaufen, doch dafür fehlte Julia Stadelmaier die Berechtigung. Also erkundigte sie sich bei der Handwerkskammer und erfuhr, dass es die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung gibt. Und sie bekam sie, musste aber trotzdem vor der Handwerkskammer eine Prüfung ablegen – und das tat die 35-Jährige auch. Hochschwanger mit ihrer ersten Tochter kämpfte sie sich durch Theorie und Praxis. „Ich hab dann noch vor dem Mutterschutz mein Gewerbe angemeldet und mein Logo mit Dreierlei Törtchen designen lassen“, sagt Julia Stadelmaier. Apropos: Das Unternehmen wurde so getauft, weil anfangs Mama und Schwester – also drei Personen – kreativ waren.

Ihre Mutter hilft nach wie vor tatkräftig mit, denn die Aufträge werden mehr und Julia Stadelmaier hat ja noch ihren Hauptjob – wenn auch in Teilzeit – und zwei Kinder. Trotzdem gibt es fast keinen Design-Wunsch, den sie den Kunden nicht erfüllt. „Dabei versuche ich, alles möglichst natürlich zu halten, auch bei der Deko.“ Deshalb nutzt sie auch bei den Kindertorten echte Spielzeugtiere und -figuren, mit denen nach dem Verzehr der Torte gespielt werden kann. Und natürlich kommt bei solchen Torten für die Deko auch gerne der neue Laser zum Einsatz.

Aktuell sind sogenannte Vintage Cakes bei ihr hoch im Kurs. Dabei wird Buttercreme auf die Torten gespritzt „Das sieht toll aus. Zumal diese Art Torten oft nicht rund, sondern eckig und lang sind“, erklärt Julia Stadelmaier, der es reicht, einen Blick auf die jeweilige Torte zu werfen, um sie nachbacken zu können. „Ich habe da wohl einfach ein Auge für. Wenn ich mich mal schwer tue, schaue ich mir Videos an, aber meist geht es ohne, einfach mit Ausprobieren.“

Die 35-Jährige bietet auch Back-Workshops an und gibt ihr Können weiter

Rund zwei Tage braucht sie für ihre Kunstwerke – ganz schön aufwendig und für den Laien kaum umsetzbar. Deshalb bietet die zweifache Mutter nun auch Back-Workshops an. In Zusammenarbeit mit den Landfrauen Großheppach wird da eine sogenannte Semi Naked Torte mit Blumenschmuck hergestellt. „Das kam super an. Ziel bei den Workshops ist es, dass am Ende jeder mit einer eigenen Torte raus geht“, sagt die 35-Jährige, die sich auch vorstellen könnte, Kindergeburtstage zum Thema Backen anzubieten.

Die Torten sind wahre Kunstwerke und können jetzt auch mit dem passenden Caketopper ausgeliefert werden. Foto: privat

Die Nerven hätte sie wohl für das Backen mit einer größeren Kindergruppe. Denn spricht man mit Julia Stadelmaier, klingt es nicht wirklich danach, als könne sie etwas aus der Ruhe bringen. „Ich schimpfe schon vor mich hin, wenn was nicht klappt, aber in Rage gerate ich eigentlich nicht.“ Und wie sieht es mit Aufregung aus? Die sei immer dann besonders groß, wenn es ans Ausliefern gehe. Sie belädt dafür eine spezielle Kühlbox und fährt dann mit der empfindlichen Fracht los. „Torten mit bis zu zwei Stockwerken dürfen auch selbst abgeholt werden, aber ab drei Etagen mach ich’s, damit es wirklich heil ankommt und dann hoffentlich richtig gut schmeckt.“

Personalerin mit einem Händchen für kreative Torten und Verzierungen

Info

Wer mit Julia Stadelmaier in Kontakt treten, Termine einsehen oder eine Torte für eine Hochzeit, ein Geburtstag oder eine andere Festlichkeit in Auftrag geben möchte, kann das über ihren Instagram-Account @dreierleitoertchen oder über ihre Homepage https://dreierleitoertchen.de/ tun.

