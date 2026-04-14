Torsten Sträter erkrankt: „Dummerweise ist es ein Tumor“

Torsten Sträter hatte zuletzt alle Auftritte abgesagt, es wurde über Depressionen spekuliert. Jetzt macht er den wahren Grund öffentlich. Der Komiker hofft auf ein Comeback im Mai.
Der deutsche Komiker und Kabarettist Torsten Sträter hat eine Tumor-Erkrankung öffentlich gemacht. Auf seiner Homepage teilte der 59-Jährige mit. „Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist. Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor.“