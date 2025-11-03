Torre dei Conti: Mittelalterlicher Turm in Rom stürzt ein – ein Verletzter

Ein lauter Knall, Staubwolke, dann Alarm: Ein Teil des historischen Turms Torre dei Conti mitten in Rom stürzt bei Renovierungsarbeiten ein. Mindestens ein Mensch wird dabei verletzt.
Rom - Im Zentrum Roms ist ein Teil eines mittelalterlichen Turms eingestürzt. Der Torre dei Conti liegt in der Nähe der bei Touristen beliebten Ausgrabungsstätten der Kaiserforen und des Kolosseums und befindet sich derzeit in Renovierung. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, wurde bei dem Einsturz in der italienischen Hauptstadt ein Mensch schwer verletzt.