Toronto International Film Festival: Wow-Auftritt von Jennifer Lopez

1 Jennifer Lopez beim Filmfest in Toronto. Foto: imago/ZUMA Press / Cole Burston

In einem sehr freizügigen Kleid zog Jennifer Lopez beim Toronto International Film Festival alle Blicke auf sich. Sie kam zur Premiere von "Unstoppable", den Noch-Ehemann Ben Affleck produziert hat.











Link kopiert



Jennifer Lopez (55) verzückt bei Solo-Auftritt in Toronto: Zur Premiere ihres neuen Films "Unstoppable" - produziert von Noch-Ehemann Ben Affleck (52) - erschien der Hollywoodstar in einem sehr freizügigen Kleid. Die Vorder- und Rückseite des silbernen Paillettendress wurden lediglich von vier großen schwarzen Schleifen zusammengehalten. Auf Unterwäsche verzichtete der US-Star ganz und so zeigte die Schauspielerin und Sängerin entsprechend viel Haut an beiden Seiten.