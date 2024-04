9 Der Sturm hatte mehrere Gebäude stark beschädigt. Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Sturm fegt am Donnerstagabend über Teile der Oberpfalz. Rund 30 Häuser werden beschädigt. War es ein Tornado?











Abgedeckte Dächer, zersplitterte Scheiben, sogar das Ortsschild hielt nicht Stand: Ein mutmaßlicher Tornado hat in der Oberpfalz am Donnerstagabend rund 30 Häuser beschädigt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz sprach bei dem Wetterereignis in Berching (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) am Freitagmorgen von einer „Windhose“. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) konnte den mutmaßlichen Tornado bislang nicht bestätigen. Da es bereits dunkel war, haben die Meteorologen bislang keine Bilder, die den Tornado beweisen können, sagte ein Sprecher am Freitag. Ein Tornado-Verdachtsfall soll dennoch vorliegen.