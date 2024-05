2 Trichterwolke über Backnang: Eine heftige Gewitterzelle ist am Wochenende über den Rems-Murr-Kreis aufgezogen. Foto: /Jasmin Schmied

Am Wochenende ist eine Trichterwolke über den Rems-Murr-Kreis hinweggezogen. Solche Wetterphänomene sind kaum vorhersehbar – und können sich im schlimmsten Fall in Tornados verwandeln.











Dunkle Gewitterwolken drehen sich zu einer Schneckenform zusammen. Aus dem schwarzen Wolkenmeer ragt ein weißer Trichter hervor und wirbelt über Wälder, Wiesen und Städte hinweg. Es sind unheimliche Bilder, die Anwohnerinnen und Anwohner im Rems-Murr-Kreis am Samstag geknipst haben. Die Fotos zeigen ein seltenes Wetterphänomen am Abendhimmel: Eine so genannte Funnelcloud (auf deutsch: Trichterwolke) hatte sich bei einem heftigen Gewitter gebildet.