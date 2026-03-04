München - Knackt Harry Kane den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski? Darauf wetten möchte der Stürmerstar des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München nicht. "Es sollen lieber andere Leute auf mich wetten. Ich bin sicher in einer guten Position im Moment. Aber wenn man genau auf den Rekord guckt: Lewandowski hat sogar ein paar Spiele verpasst, dafür hat er viele Hattricks erzielt in der Zeit", sagte Kane der "Bild".

Kane: Das ist meine Taktik bei der Rekordjagd Kane, zuletzt zweimal Torschützenkönig, führt die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga mit 30 Toren wieder klar an. Zehn Spieltage bleiben ihm noch, um die Lewandowski-Marke zu erreichen. "Es wird schon schwer, ihn zu schlagen. Ich denke, die Chancen sind momentan ziemlich ausgeglichen, ob ich es schaffe oder nicht", sagte Kane.

Bei der Jagd auf die imposante Torzahl des polnischen Stürmerkollegen verrät Kane seine Strategie. "Ich schaue gar nicht so sehr auf die Rekorde selbst und sage mir: ‚Diesen Rekord will ich jetzt brechen.‘ Was ich mache: Ich unterteile die Spiele in Etappen. Zum Beispiel von jetzt bis zur Länderspielpause. Da haben wir fünf Spiele. Dann frage ich: Schaffe ich fünf Tore? Oder eine andere Zahl", führte Englands Nationalmannschaftskapitän aus.

Blick auf Doppelpacks?

"So breche ich das runter – und weniger, indem ich einfach nur auf den Lewandowski-Rekord schaue oder auf vier Doppelpacks in Folge, oder was auch immer. Darauf gucke ich nicht, sondern darauf, was ich denke, was ich erreichen sollte", sagte der 32-Jährige. "Manchmal gehe ich für mehr, manchmal für weniger Tore. Aber ich versuche immer, mir Ziele für alle fünf oder sechs Spiele zu setzen."

In der Saison 2020/21 hatte der langjährige Bayern-Angreifer Lewandowski, der mittlerweile beim FC Barcelona spielt, die fast ein halbes Jahrhundert gültige Bestmarke von Gerd Müller auf die imposante Zahl von 41 Toren verbessert.