Tori Spelling und Brian Austin Green: Als ob man eine Scheidung durchmacht

Zwischen den "Beverly Hills, 90210"-Stars Tori Spelling (51) und Brian Austin Green (51) hat aufgrund ihrer Ex-Partner 18 Jahre Funkstille geherrscht. Wie ihr ehemaliger Partner Green in seinem Podcast "Oldish" erzählte, habe sich Spelling zudem nicht um ihre Freundschaft bemüht. Ihr letztes Gespräch habe sich angefühlt, "als ob man eine Scheidung durchmacht", erinnerte sich die Schauspielerin.

Green kontaktierte seine Ex-Freundin vergeblich

"Ich weiß noch, dass ich bei dem Gedanken, dass wir uns aus den Augen verlieren, geweint habe, weil wir uns so nahestanden", berichtete sie. Dennoch verloren sie trotz der Bemühungen von Green den Kontakt. "Ich erinnere mich daran, dass ich mehrere Tage nach dem Drehschluss zu Vincents Haus gefahren bin, um dich zu sehen, und wirklich versucht habe, die Verbindung aufrecht zu erhalten", erklärte er. Spelling, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem gemeinsamen Co-Star Vincent Young (59) liiert war, habe das Interesse nicht erwidert.

Wie er sich erinnerte, habe sie ihn einige Jahre darauf bei einer Feier zur Veröffentlichung von DVDs der Serie nicht einmal gegrüßt. Damals war sie mit Dean McDermott (57) verheiratet, während er und Megan Fox (38) ein Paar waren. "Ich habe euch ständig verpasst und dann wart ihr einfach weg", teilte er seine Perspektive. Nach wiederholtem Kontaktieren seiner Ex-Freundin habe er aufgegeben. "Es war wirklich so, dass ich dachte: 'Sie will einfach nicht mit mir befreundet sein.' Das habe ich wirklich so empfunden", legte er seine Gefühle offen.

Ihre Ex-Partner spielten eine Rolle

Spelling erklärte daraufhin, ihre "komplizierte Beziehung" zu McDermott sei ein Faktor gewesen. Sie habe sich zurückgezogen, weil sie gewusst habe, dass er "kein Fan" der Beziehung war. "Du hattest eine gute berufliche Beziehung zu Vincent, aber ich glaube nicht, dass du das Gefühl hattest, dass unsere persönliche Beziehung etwas war, das für mich richtig war", ergänzte sie. Personen wie ihm, die sich für sie einsetzen würden, sei sie ausgewichen.

Spelling wiederum zeigte sich nicht begeistert von seiner Liaison mit Vanessa Marcil (55), die ebenfalls Teil der Serie war. Es sei "frustrierend" gewesen, "zu sehen, was vor sich geht und zu sehen, wie dein Freund behandelt wird, und damit nicht einverstanden zu sein". Gleichzeitig habe sie nichts sagen können, "weil die Person ihre eigenen Erfahrungen machen und ihren Weg gehen muss".

Inzwischen haben Spelling und Green wieder Freundschaft geschlossen. Auch in Liebesdingen änderte sich seitdem einiges: Green fand in der australischen Tänzerin Sharna Burgess (39) sein Liebesglück. Im Juni 2023 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Tori Spelling reichte Ende März die Scheidung von McDermott ein.