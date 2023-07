1 Die Wege von VfB-Torhüter Gregor Kobel (links) und Sportdirektor Sven Mislintat dürften sich in diesem Sommer trennen. Foto: Baumann

VfB-Torhüter Gregor Kobel spricht bereits offen über einen Vereinswechsel. Sportdirektor Sven Mislintat hat die Hoffnung auf einen Verbleib des Schweizers zwar noch nicht aufgegeben – der mögliche Nachfolger steht aber schon bereit.









Stuttgart - Am Ende der Saison lässt sich Sven Mislintat auch vom 0:2 gegen Arminia Bielefeld nicht die Laune verderben. Mit einer Flasche Bier in der Hand resümiert der Sportdirektor des VfB Stuttgart den Saisonverlauf, schaut nicht ohne Stolz auf Tabellenplatz neun zurück – richtet den Blick ansonsten aber vor allem in die Zukunft. Viel Arbeit gebe es auch weiterhin, sagt er – und dazu zählen zunächst vor allem die Gespräche mit Torwart Gregor Kobel: „Das Thema wird heißer.“