Der Nationalkeeper spielt gegen den VfL Wolfsburg einmal mehr zu null – und spricht im Anschluss über seine Perspektiven sowie den Austausch mit dem Torwarttrainer des FC Bayern.
Alexander Nübel geht es gut. Er fühlt sich wohl beim VfB Stuttgart und sportlich läuft es für den Torhüter des Pokalsiegers. Beim 4:0 gegen den VfL Wolfsburg hielt der 29-Jährige zum neunten Mal in dieser Bundesligasaison seinen Kasten sauber. Viel bekam er gegen die schwachen Niedersachsen zwar nicht zu tun, aber in allen Szenen wirkte der Schlussmann sicher und souverän. „Ich bin sehr zufrieden. Dass ich wieder kein Gegentor kassiert habe, liegt auch daran, dass wir defensiv alle an einem Strang ziehen und homogen zusammenarbeiten“, sagt Nübel. Also alles gut? Im Grunde ja, wenn da nur nicht die ungeklärte Zukunft des Fußballprofis wäre.