1 Beim Pokalsieg in Hamburg stand Fabian Bredlow (links) im VfB-Tor, im Ligaspiel gegen Dynamo Dresden wird am Sonntag Gregor Kobel in die Mannschaft zurückkehren. Foto: dpa/Christian Charisius

Gregor Kobel ist beim VfB Stuttgart die Nummer 1a, Fabian Bredlow die Nummer 1b. Nach dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals werden die Wechselspiele zwischen den Pfosten weitergehen – aus guten Gründen.

Hamburg/Stuttgart - Es ist kein neues Modell im Profifußball, in unterschiedlichen Wettbewerben unterschiedliche Torhüter einzusetzen. Beim FC Barcelona durfte Marc-André ter Stegen in seiner ersten Saison nur in der Champions League und im spanischen Pokal ran, während in der Primera Division der Chilene Claudio Bravo gesetzt war. Beim FC Bayern gönnte sich Manuel Neuer in der Vergangenheit hin und wieder eine Auszeit in Cupwettbewerben, was seinen Vertretern wie Sven Ulreich etwas Spielpraxis ermöglichte.

Warum Tim Walter auf die Torhüterrotation setzt

Ob sich Tim Walter an Barça oder den Bayern orientiert, ist unklar. Tatsache ist, dass auch der Trainer des VfB Stuttgart auf eine Torhüterrotation setzt, um auch den Mann hinter Stammkeeper Gregor Kobel bei Laune und den Konkurrenzkampf hoch zu halten. In der ersten Pokalrunde bei Hansa Rostock (1:0) stand Fabian Bredlow noch dank einer Verletzung Kobels im Tor. Am Dienstagabend in Hamburg aber war es die klare Entscheidung des Trainers, dem aus Nürnberg gekommenen Torwart eine weitere Bewährungschance zu geben.

„Pokalbedingt“ sei die Rochade gewesen, sagte Walter nach dem in der Verlängerung errungenen 2:1-Sieg beim HSV – weshalb man fest davon ausgehen darf, dass Bredlow auch im Achtelfinale (4./5. Februar) das VfB-Tor hüten darf. Zwei verschiedene Wettbewerbe, zwei unterschiedliche Torhüter.

Wie VfB-Reporter Gregor Preiß den Sieg in Hamburg bewertet

Wie Kobel hat sich auch Bredlow in seinen bisherigen Einsätzen als verlässlicher Schlussmann erwiesen, nicht nur im Pokal, sondern auch in der Liga. Im Heimspiel gegen die Spvgg Greuther Fürth Ende September kam er nach 22 Minuten für den am Knie verletzten Kobel ins Spiel – und zeigte beim 2:0-Sieg starke Paraden. In seinen drei Pflichtspieleinsätzen musste der 24-Jährige demnach erst einmal hinter sich greifen: beim verwandelten Elfmeter von Aaron Hunt am Dienstagabend in Hamburg.

Dennoch wird Bredlow am Sonntag gegen Dynamo Dresden wieder dem drei Jahre jüngeren Kobel den Vortritt lassen müssen. Der große Vorteil der Leihgabe von 1899 Hoffenheim: Fußballerisch gehört Kobel zu den besten Keepern, während Bredlow im Spielaufbau Mängel hat.