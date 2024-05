Mit Torhüter Alexander Nübel ist neben Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav und Chris Führich ein fünfter Profi des VfB Stuttgart für Deutschland bei der Heim-EM dabei – nun erläuterte Bundestrainer Julian Nagelsmann die Gründe für die Nominierung des Stuttgarter Keepers. „Wir gehen mit vier Torhütern in die EM – es wird keinen Zweikampf zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel geben“, sagte Nagelsmann zunächst über die Torwartposition, für die er Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen sowie den Hoffenheimer Baumann und eben Nübel in den Kader berief.

Letzterer rückte ins deutsche Aufgebot, weil Bernd Leno (FC Fulham, früher VfB Stuttgart) sich an der Schulter verletzt hat. „Wir haben uns für Alex entschieden, weil er eine sehr stabile Saison spielt und sportlich das verkörpert, was wir auf der Torwartposition brauchen“, sagte Nagelsmann: „Er ist außergewöhnlich gut mit dem Fuß und gut in der Raum- und Torverteidigung. Er hat es sich verdient.“

Nagelsmann begründete die Nominierung von insgesamt vier Torhütern damit, „um die Belastung im Training unter ihnen steuern zu können“. Man habe eine enge Taktung an Spielen, „da müssen wir“, so Nagelsmann weiter, „im Training die Belastung unter den Torhütern verteilen“. Der Bundestrainer meint damit auch die hohe Taktung an Torabschlüssen in den Übungseinheiten.

Neben Nübel lobte Nagelsmann am Donnerstag auch noch den ebenfalls nominierten VfB-Linksverteidiger Mittelstädt: „Er hat einen sehr guten Job gemacht in den vergangenen Länderspielen.“ Mittelstädt, so der Coach weiter, spiele eine unglaubliche Saison und habe eine unglaubliche Entwicklung genommen, was man nach seiner Zeit bei Hertha BSC so nicht hätte prognostizieren können. „Defensiv ist Maxi unter Trainer Sebastian Hoeneß extrem gereift – dass er kicken kann und offensiv extrem gut ist, wusste glaube ich jeder“, sagte Nagelsmann weiter: „Er ist ein Spieler, der extrem viel marschiert, unfassbar viel unterwegs ist, offensiv sehr viel macht – und defensiv macht er kaum Fehler.“