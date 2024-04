19 Klare Ansagen: Alexander Nübel schwört die Kollegen ein. Foto: IMAGO/Chai v.d. Laage/IMAGO/Gladys Chai von der Laage

VfB-Torhüter Alexander Nübel zeigte im Topspiel bei Bayer 04 Leverkusen eine herausragende Leistung. Im Nachgang richtete er mit Blick auf den Südgipfel einen Appell an seine Teamkameraden – für eine gemeinsame Zukunft.











Link kopiert



Um eine herausragende Leistung attestiert zu bekommen, muss man gemeinhin eine weiße Weste bewahren. Im bisherigen Saisonverlauf hat Alexander Nübel das bereits neun Mal geschafft. In Leverkusen blieb der VfB nicht gegentorlos, an Nübels Leistung lag es nicht. Er strahlte wie so oft enorme Sicherheit aus, vereitelte mehrfach hochkarätige Torchancen, auch aus nächster Distanz. Kategorie: Muss man nicht halten. Am Ende stand es dennoch 2:2 unterm Bayerkreuz. Bei beiden Treffern der Leverkusener traf ihn keine Schuld. Er verdiente sich im Bundesliga-Topspiel die Bestnote. Seine Doppelparade gegen Amine Adli und Jonas Hofmann in der 66. Minute war schlicht Weltklasse.