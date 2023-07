9 Alexander Nübel in Aktion. In unserer Bildergalerie blicken wir auf seine erste Einheit in Stuttgart – und auf seinen bisherigen Karriereweg. Foto: Baumann

Am Vormittag durchlief er den Medizincheck beim VfB Stuttgart, am Nachmittag stand Alexander Nübel bereits zum ersten Mal in Trainingsklamotten auf dem Platz des Vereinsgeländes an der Mercedesstraße. Ein Jahr lang ist der Torhüter nun vom FC Bayern an die Stuttgarter ausgeliehen – und könnte am kommenden Samstag beim Vorbereitungsturnier in Heimstetten bei München zu seinem Debüt im Brustring-Trikot kommen. Dann geht es in einem Mini-Turnier gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und den Drittligisten 1860 München.