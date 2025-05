1 Frank Feller, einst bei der TSG Leonberg, hat mittlerweile zwei Bundesliga-Spiele im Trikot des 1. FC Heidenheim in seiner Profi-Vita. Foto: IMAGO/HMB-Media

Der Leonberger Frank Feller bestreitet im Tor des 1. FC Heidenheim sein erstes Erstligaspiel gegen den VfB Bochum. Nun hofft der Torhüter auf den Klassenverbleib über die Relegation.











Es war einer der Momente, in den sich der Fußball in einer fürchterlichen Situation von seiner schönsten Seite gezeigt hat. In der 50. Minute des Spiels zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Bochum traf der Bochumer Ibrahima Sissoko FCH-Stammkeeper Kevin Müller bei einem Luftkampf mit der Schulter am Kopf.