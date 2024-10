Torfestival in der Kreisliga A: Drita Kosova Kornwestheim gewinnt verrücktes 16-Tore-Match

1 Muhamet Muzliukaj (rechts) war einer der sechs Torschützen auf Drita-Seite. Foto: Archiv (Peter Mann)

Der Fußball-A2-Ligist führt gegen den TV Möglingen zur Halbzeit deutlich mit 7:0, droht das Spiel dann kurzzeitig aber doch aus der Hand zu geben.











Link kopiert



Ein Spiel für die Geschichtsbücher hat am Sonntag in der Kreisliga A2 Drita Kosova Kornwestheim abgeliefert. Gegen den TV Möglingen gelang sage und schreibe ein rekordverdächtiger 11:5 (7:0)-Sieg, der Drita in der Tabelle nun auf den dritten Rang vorrücken ließ. „Es war schon heftig. Unsere erste Halbzeit war mit einer 7:0-Führung überragend, dann haben wir viel durchgewechselt und es wurde vogelwild“, befand Drita-Spielertrainer Spetim Muzliukaj, dessen Mannschaft jedoch in keinster Weise Gefahr lief, den Sieg aus der Hand zu geben.