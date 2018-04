Tore per Fallrückzieher Als Jürgen Klinsmann die Fans des VfB Stuttgart verzückte

Von dip 04. April 2018 - 14:37 Uhr

Tore per Fallrückzieher sind besonders schön und speziell – das ist nicht erst seit dem spektakulären Treffer von Cristiano Ronaldo gegen Juventus Turin bekannt. Die Historie bietet weitere Beispiele. Und Stuttgart spielt dabei gleich mehrmals eine Rolle.





Stuttgart - Cristiano Ronaldo hat mal wieder ein Zeichen gesetzt. Der Superstar von Real Madrid erzielte im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Juventus Turin ein Traumtor per Fallrückzieher. Daniel Carvajal hatte geflankt, Ronaldo hob ab – und traf den Ball derart perfekt, dass Gianluigi Buffon im Juve-Tor machtlos war. Danach huldigten ihm sogar die Fans der Italiener. „Es war ein spektakuläres Tor“, sagte Ronaldo am Tag danach in einem Video auf der Real-Vereinshomepage – und ergänzte: „Möglicherweise eines der besten meiner Karriere.“

Der Treffer wird sich nicht nur in der Bestenliste von Ronaldos Karriere-Toren einreihen. Auch in den Allzeit-Rückblicken der spektakulärsten Treffer wird er seinen Platz finden. Fallrückzieher gelten in dieser Rubrik als besonders beliebt. In Stuttgart sind gleich zwei der geschichtsträchtigsten Momente entstanden. Wir haben in unserer Bildergalerie einige eben dieser Treffer zusammengestellt, an die man sich bis heute erinnert.