Torch in Marbach: „Seit ich denken kann, erkläre ich Hip-Hop“

Torch in Marbach

1 Der Rapper und Urvater des deutschen Hip-Hop war zu Gast im Literaturarchiv in Marbach (Archvifoto). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Torch, der Urvater des deutschen Hip-Hop, spricht im Deutschen Literaturarchiv Marbach mit Sandra Richter und Danyal Bayaz über sein Konzeptalbum „Blauer Samt". Ein Gespräch über Rap als Lyrik der Moderne und Hip-Hop als deutsches Kulturgut.











„Ganz allein nur mit der Stille als mein Nachbar … /starrte ich auf meine Hand, als ich begriff, dass sie zum Stift griff/Lauter Buchstaben entstanden mit Hilfe von Schreibwaren/Was ich schreib war’n Resultat von einem Schreibwahn“, so lauten die ersten Zeilen aus dem Lied „Ich hab geschrieben“, das im Jahr 2000 auf dem Konzeptalbum „Blauer Samt“ erschien, und aus dem Torch am Montagabend im proppenvollen Humboldt-Saal des Deutschen Literaturarchivs Marbach aus gleichnamigem Buch (2021) gelesen hat. Wer keinen Platz mehr bekam, konnte die begehrte Veranstaltung per Livestream mitverfolgen.