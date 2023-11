Tod mit 16 Jahren: Große Trauer in Fellbach-Schmiden um Mia Sophie Lietke

1 Mit nur 16 Jahren gestorben: Mia Sophie Lietke Foto: DTB/Niedermüller

Am Wochenende prägte eine bedrückende Stille am sonst so quirligen Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik (RSG) in Fellbach-Schmiden die Szenerie. Nach dem unerwarteten Tod der 16-jährigen Athletin Mia Sophie Lietke, die seit Januar im dortigen Nationalmannschaftszentrum trainiert hatte, hatten die Verantwortlichen das Training ausgesetzt. Die Betroffenheit ist groß – nicht nur am Stützpunkt, sondern in der ganzen Turnerfamilie, schreibt der Deutsche Turner-Bund (DTB) in einem Nachruf auf das am Donnerstag verstorbene Talent.