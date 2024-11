Trumpf-Chefin Leibinger-Kammüller in Fellbach: „Dem Unternehmen droht der Erstickungstod“

1 Auch bei ihrem Auftritt in Fellbach präzise und prägnant: Nicola Leibinger-Kammüller. Foto: Jürgen Bach

Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller hat in Fellbach eine durch überbordende Regelungswut geprägte Wirtschaftspolitik beklagt. Auch für den Bedeutungsverlust von Kirchen hat sie eine Erklärung.











Mit deutlicher Kritik an einer zunehmenden bürokratischen Regelungswut und einer die unternehmerische Freiheit immer weiter einengenden Wirtschaftspolitik hat Nicola Leibinger-Kammüller in Fellbach für ein volles Haus gesorgt. Die Vorstandsvorsitzende des Ditzinger Maschinenbauers Trumpf äußerte bei einem Vortrag zur Feier des Reformationstags in der Lutherkirche große Sorge, dass es den Unternehmen in Deutschland durch ständig neue Vorgaben an der nötigen Beweglichkeit fehlt, sich auf weltweite Krisen einstellen zu können.