Kritik an Wohnungsbauförderung des Landes

Die Mittel für die Landeswohnraumförderung sind ausgeschöpft. Die SPD im Landtag kritisiert Fehlanreize. Braucht das Programm eine Überarbeitung?











Verbände, Gewerkschaften und Opposition haben angesichts der anstehenden Haushaltsberatungen mehr Geld für die Wohnraumförderung des Landes gefordert. „Erneut zeigt sich: Wir brauchen in Baden-Württemberg eine Milliarde Euro für den Wohnungsbau“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende in Baden-Württemberg, Maren Diebel-Ebers, am Montag.