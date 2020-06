1 Pellegrino Matarazzo will, dass Lilian Egloff (im Bild) bleibt. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Für Pellegrino Matarazzo, den Trainer des VfB Stuttgart, ist die Sache klar: Lilian Egloff gehört zum Team dazu und soll daher auch längerfristig dort bleiben.

Stuttgart - Trainer Pellegrino Matarazzo glaubt fest daran, dass Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart sein umworbenes Top-Talent Lilian Egloff auch über den Sommer hinaus halten kann. „Ich gehe davon aus, dass er länger bei uns bleibt. Für mich gehört er seit Winter fix zum Team dazu. Ich habe schon das Gefühl, dass er in Stuttgart bleiben möchte, dass er sich wohl und wertgeschätzt fühlt“, sagte der Coach der Schwaben am Freitag über den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler.

Zuletzt hatte es Gerüchte um mögliche Interessenten an Egloff gegeben - darunter angeblich die Bundesligisten Schalke, Leipzig und Mönchengladbach. Nach Informationen unserer Redaktion liegt Egloff, der in der laufenden Saison bislang je einmal in der Liga und im DFB-Pokal für die VfB-Profis ran durfte, auch ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2024 von den Stuttgartern selbst vor.

„Li ist ein super Talent. Er bringt eine gute Körperlichkeit, Technik und Zielstrebigkeit mit“, sagte Matarazzo: „Ich freue mich, die nächsten Wochen und Monate mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn zu begleiten.“