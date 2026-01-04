Top Secret geht anders: Hat Callum Turner seinen Part als neuer James Bond ausgeplaudert?

Wer wird der Nachfolger von Daniel Craig als James Bond? Einem Bericht zufolge steht der neue 007 offenbar fest: Schauspieler Callum Turner soll die Rolle übernehmen - und erzählt das angeblich schon überall herum.
Die Suche nach dem neuen James Bond beschäftigt die Filmwelt im Grunde seit 2021, als Daniel Craig (57) seine Walther P99 endgültig an den Nagel hängte. Nun scheint sie ein Ende zu haben - zumindest, wenn man einem Bericht von "The Mail on Sunday" Glauben schenken will. Demnach habe der designierte neue Doppelnullagent die frohe Kunde gegenüber seinen Freunden schon herausposaunt. Der Name des angeblich neuen 007: Turner, Callum Turner (35).