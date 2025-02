Top Gun-Star geehrt: Tom Cruise wird mit Luftfahrt-Medaille in Paris geehrt

Foto: Anthony Ghnassia / Getty Images for Paramount Pictures

Tom Cruise (62) durfte sich am vergangenen Samstag über eine neue Auszeichnung freuen. Der Schauspieler kam zu der Ehrung einer Institution für Luft- und Raumfahrt nach Paris. "Tom Cruise wurde mit der Großen Medaille des Aéro-Club de France für seinen Beitrag zur Geschichte der Luftfahrt und für die Inspiration der Piloten von morgen geehrt", hieß es dazu in einem Beitrag bei X.

Organisation mit langer Tradition

Catherine Maunoury (70), Kunstflugmeisterin und Präsidentin der Institution, überreichte Tom Cruise, der für seine Stunts und Szenen in luftigen Höhen bekannt ist, die Medaille als höchste Auszeichnung höchstpersönlich. Der Aéro-Club de France wurde 1898 zur Förderung der Luftfahrt gegründet und gilt als weltweit älteste Organisation dieser Art.

Erst im vergangenen Dezember wurde Tom Cruise von der US-Navy mit ihrer höchsten zivilen Auszeichnung geehrt. US-Marinestaatssekretär Carlos Del Toro (64) überreichte dem Schauspieler den sogenannten "Distinguished Public Service Award". Die Auszeichnung würdigt außergewöhnliche Verdienste von Zivilisten um die Marine über einen längeren Zeitraum.

Mit "Top Gun" schuf Cruise 1986 einen ikonischen Militärfilm, der bis heute nachwirkt. Der Streifen über Elite-Kampfpiloten der Navy wurde nicht nur ein Kinohit, sondern führte auch zu einem sprunghaften Anstieg der Rekrutenzahlen. 2022 knüpfte die Fortsetzung "Top Gun: Maverick" nahtlos an diesen Erfolg an. Der Film, in dem Cruise' Figur eine neue Generation von Kampfpiloten ausbildet, spielte weltweit über 1,4 Milliarden US-Dollar ein.