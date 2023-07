Top-Gastro in Baden-Württemberg: Krone in Alt-Hoheneck

7 Außenansicht der Krone Foto: Krone

Die besten Restaurants in Baden-Württemberg: Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: die Krone in Alt-Hoheneck.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist kein leichtes Unterfangen, die besten Landgasthöfe, gehobenen Restaurants und außergewöhnlichen Kneipen in dieser kleinen, feinen Rubrik vorzustellen. Die wirklich guten Lokale werden immer weniger und schwieriger zu entdecken. Und: Man möchte sie dann gar nicht in die weite Welt herausposaunen, weil sie sowieso schon so gut besucht sind. Ein gutes Beispiel dafür: die Krone in Alt-Hoheneck.