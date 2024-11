Wo ist es im Dezember warm?

Regen, Minusgrade – vielleicht auch Schneeschauer – und viele dunkle Tage. Der Winter hierzulande hält einige Argumente bereit, warum man im Dezember seine Koffer packen und Reißaus nehmen sollte. Während auf der Nordhalbkugel der Winter das Sagen hat, locken andernorts auf der Welt Sonne und sommerlich warme Temperaturen. Wir zeigen sieben Reisedestination für den Dezember, bei denen vermutlich kein Winterblues aufkommt.

Anfi Strand und Ressort, Gran Canaria, Spanien Foto shutterstock/Balate Dorin

1. Kanarische Inseln

Mehr als 1000 Kilometer vom spanischen Festland entfernt, gehören die Kanarischen Inseln auch im Sommer zu den beliebtesten Reisezielen vieler Europäer. Besonders populär bei Sonnenhungrigen, die etwa dem Winter in Deutschland entfliehen wollen: die Inseln Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura oder Teneriffa. Warum das so ist, ist wohl leicht zu beantworten. Denn die Inselgruppe vor der Nord-West-Küste Afrikas hat im Schnitt 300 Sonnentagen im Jahr. Und: Im Winter wird es hier meist über 20 Grad warm. Urlauber können auch im Dezember bei angenehmen 20 bis 24 Grad baden. Die Inseln punkten außerdem mit üppiger Natur und mächtigen Vulkane. Wer also Lust auf einen Aktivurlaub hat und zum Beispiel gerne wandert, ist hier ebenfalls richtig.

Phang-Nga Bucht, Thailand Foto shutterstock/Day2505

2. Thailand

Phuket, Koh Samui, Khao Lak und Krabi gehören zu den Top-Destinationen in Thailand. Das Land ist seit Jahren bei vielen ein beliebtes Reiseziel – und zwar das ganze Jahr über. Die geografische Lage macht es im Sommer wie im Winter angenehm zu bereisen. Wenn es in Deutschland winterlich kalt ist, können sich Thailand-Urlauber über sommerlich-tropische Temperaturen freuen.Im Durchschnitt ist es 28 Grad warm, das Meer wartet mit ähnlich hohen Temperaturen auf. Weitere Pluspunkt für eine Dezember-Reise in das südostasiatischen Land: Ab November ist dort Trockenzeit, Regenfälle sind also selten – dafür kann man sich auf die Sonne verlassen.

Strand-Ressort in Punta Cana, Dominikanische Republik Foto shutterstock/Bruno Ismael Silva Alves

3. Dominikanische Republik

An einem weißen Sandstrand unter Palmen Cocktails trinken und die Sonne genießen. Urlaub mit karibischem Feeling mitten im europäischen Winter? Das geht in der Dominikanischen Republik. Rund zehn Flugstunden dauert es von Deutschland in die Karibikinsel. Touristisch ist es vor allem in Punta Cana im Osten und Bayahibe im Süden. Etwas weniger stark frequentiert ist die Region rund um Puerto Plata im Norden. Dass die Dominikanische Republik im deutschen Winter gern gebucht wird, ist kein Wunder, immerhin locken durchschnittlich 25 Grad Außen- und 27 Grad Wassertemperatur.

Wilder karibischer Strand von Manzanillo in Puerto Viejo, Costa Rica Foto shutterstock/Simon Dannhauer

4. Costa Rica

Das kleine Land in Mittelamerika ist zwar längst kein Geheimtipp mehr, dennoch ist es eine Reise wert. Vor allem wenn in Mitteleuropa die Temperaturen unter Null fallen, kann ein Urlaub in dem naturgeprägten Land zwischen Karibik- und Pazifikküste die Seele wärmen. Im Dezember ist in Costa Rica Trockenzeit. Heißt: starke Regenfälle wie im Sommer sind nicht zu erwarten. So lassen sich bei über 20 Grad tropische Strände, Küsten, die Nebel- und Regenwälder und die Vulkane des Mittelmeerstaates entdecken.

Luftbild von Colombo, Sri Lanka moderne Gebäude mit Küstenpromenade. Foto shutterstock/Madrugada Verde

5. Sri Lanka

Vielleicht nicht auf jedermanns Liste steht die Insel Sri Lanka. Sri Lanka befindet sich im Indischen Ozean, zwischen Indien und Thailand gelegen, gilt als Perle des Ozeans und Heimat des Ceylon-Tees. Palmengesäumte Sandstrände und warme Temperaturen sind auch im Winter garantiert und daher vor allem für Badeurlauber attraktiv. Da die Insel unterschiedliche Klimazonen beherbergt, lohnt es sich im Voraus zu schauen, welche Regionen für welche Aktivitäten am besten geeignet sind. Temperaturen zwischen 20 und 29 Grad sind allerdings auch im Dezember in dem Land möglich.

Insel Busuanga, Palawan Rrovinz, Philippinen Foto shutterstock/Sean Hsu

6. Philippinen

Verglichen zu Thailand, Indonesien mit seiner Urlaubsinsel Bali oder dem Backpacker-Land Vietnam gelten die Philippinen wohl eher als Geheimtipp. Die riesige Inselgruppe liegt in einem Nebenmeer des Pazifik. Im Winter ist es mit durchschnittlich 27 Grad schön warm. Auch das Meer lädt zum Baden oder Tauchen ein. Die Philippinen mit ihren 7000 Inseln locken mit Sandstränden, glasklarem Wasser und viel Grün. Dazu gehören Inseln wie Cebu oder Boracay.

Maskat im Oman Foto shutterstock/Lukas Bischoff Photograph

7. Oman

Noch vor wenigen Jahren stand der Wüstenstaat recht selten auf der Reiseliste von Urlaubern. Mittlerweile aber gilt das Sultanat am Persischen Golf als ein beliebtes Reiseziel – wenn auch immer noch etwas exotisch. Besucher entdecken ein Land wie aus einem Märchen von 1001 Nacht. Orientalische Städte, Märkte mit unterschiedlichen Gewürze, Oasen mit Palmen und Kamelen, die Rast machen, aber auch Strände und einsame Dünenlandschaften machen Oman zu einem möglichen Reiseziel, wenn in Deutschland die kalte Jahreszeit angesagt ist. Das randtropische Klima führt dazu, dass die Winter warm sind und im Dezember Tagestemperaturen um die 25 bis 29 °C herrschen.