Wer während der Corona-Pandemie lieber Urlaub im eigenen Land machen möchte, kommt vielleicht auf die Idee einer Radtour. In unserem Video finden sie die Top 5 Radtouren in Baden-Württemberg vom Heilbronner Land über den Schwarzwald bis an den Bodensee.

Stuttgart - Rund 7000 Kilometer Radstrecken gibt es in Baden-Württemberg. Wer also während der Corona-Pandemie nicht ins Ausland verreisen, sondern lieber daheim Urlaub machen möchte, der könnte sich auf sein Rad schwingen und die Region erkunden. Dabei ist es egal, ob es der verstaubte Drahtesel im Keller ist oder das Tourenrad mit Provianttaschen. In Baden-Württemberg gibt es Strecken für Einsteiger und für Profis. Die schönsten sehen Sie in unserem Video.

Strecken für Groß und Klein

Ob im Heilbronner Land durch die Weinberge oder einmal um den Stuttgarter Kessel, auf dem Rad entdeckt man die Heimat abseits der großen Straßen. In unserer Auswahl präsentieren wir Ihnen Strecken, die an Sehenswürdigkeiten vorbei – und durch Landschaftsschutzgebiete hindurch führen. Das Schöne dabei: die meisten Strecken sind auch für Familien geeignet und man kann immer wieder pausieren oder sich die restliche Strecke für einen anderen Tag aufheben und die Heimfahrt mit dem Bus antreten.