Die Golden Globe Awards 2025 werfen ihre Schatten voraus, und die Liste der meistnominierten Filme ist ein beeindruckendes Zeugnis künstlerischer Vielfalt und Kreativität. Von epischen Dramen über packende Thriller bis hin zu Musical-Highlights – diese zehn Filme stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Awards. Doch während die Stars um die goldene Trophäe wetteifern, stellt sich für Filmfans eine entscheidende Frage: Wo können die nominierten Filme in Deutschland angesehen werden? In diesem Artikel erfahren Sie, wann die Filme im Kino starten oder bei welchen Streaming-Anbietern sie verfügbar sind.

Emilia Pérez

„Emilia Pérez“, ein Musical-Thriller, erhielt mit zehn Nominierungen für die Golden Globes 2025 die meisten Nominierungen des Jahres. Der Film erzählt die Geschichte von einem mexikanischen Drogenboss, der sein kriminelles Leben hinter sich lassen und als Frau namens Emilia Pérez ein neues Leben beginnen möchte. Die titelgebende Rolle wird von der transgeschlechtlichen Schauspielerin Karla Sofía Gascón verkörpert.

„Emilia Pérez“ startete am 28. November 2024 in den deutschen Kinos.

Der Brutalist

„Der Brutalist“ erzählt die Geschichte des ungarischen Architekten László Tóth, dargestellt von Adrien Brody, der nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit seiner Frau in die USA auswandert, um dort ein neues Leben aufzubauen. Bei den Golden Globe Awards 2025 erhielt „Der Brutalist“ sieben Nominierungen. Mit einer Laufzeit von über dreieinhalb Stunden bietet der Film eine tiefgründige Erkundung von Diaspora, Trauma und architektonischer Leidenschaft.

Der Kinostart von „Der Brutalist“ ist in Deutschland für den 30. Januar 2025 geplant.

Konklave

„Konklave“ ist ein Thriller vom deutschen Regisseur Edward Berger, dessen Film „Im Westen Nichts Neues“ in der Award-Saison 2023 mit zahlreichen Preisen, unter anderem vier Oscars, ausgezeichnet wurde. „Konklave“ beleuchtet die geheimen Abläufe während der Wahl eines neuen Papstes. Ralph Fiennes brilliert in der Rolle des Kardinaldekan Lawrence, der die Wahl leitet und dabei mit den unterschiedlichen Ambitionen und Geheimnissen der Kardinäle konfrontiert wird. Bei den Golden Globe Awards 2025 erhielt „Konklave“ sechs Nominierungen.

Der Film ist am 21. November 2024 in den deutschen Kinos gestartet.

Anora

„Anora“ ist eine romantische Dramedy über Anora „Ani“ Mikheeva, einer jungen Stripperin aus Brooklyn, die den Sohn eines russischen Oligarchen, Ivan, kennenlernt. Nach einer spontanen Hochzeit in Las Vegas wird ihre Beziehung auf die Probe gestellt, als Ivans Eltern nach New York reisen, um die Ehe annullieren zu lassen. Bei den Golden Globe Awards 2025 erhielt „Anora“ fünf Nominierungen. Der Film wurde für seine Mischung aus Sozialkritik und Komödie gelobt und als modernes Update von „Pretty Woman“ bezeichnet.

Der Film startete am 31. Oktober 2024 in den deutschen Kinos.

The Substance

„The Substance“ ist ein satirischer Body-Horror-Film, geschrieben und inszeniert von Coralie Fargeat. Die Handlung folgt der alternden Schauspielerin Elisabeth Sparkle, dargestellt von Demi Moore, die nach ihrer Entlassung durch ihren Produzenten aufgrund ihres Alters eine illegale Substanz einnimmt, die eine jüngere Version ihrer selbst hervorbringt. Bei den 82. Golden Globe Awards erhielt der Film fünf Nominierungen.

Hier können Sie „The Substance“ anschauen:

Challengers – Rivalen

„Challengers – Rivalen“ ist ein Sportdrama, das sich um Tashi Duncan, gespielt von Zendaya, dreht – eine ehemalige Tennisspielerin, die zur Trainerin wurde und ihren Ehemann Art Donaldson (Mike Faist) zu einem weltberühmten Grand-Slam-Champion formt. Die Situation verkompliziert sich, als Art auf seinen ehemaligen besten Freund und Tashis Ex-Freund Patrick (Josh O’Connor) trifft. Der Film erhielt bei den Golden Globe Awards 2025 vier Nominierungen.

Hier können Sie „Challengers – Rivalen“ streamen:

A Real Pain

„A Real Pain“ ist eine Tragikomödie, bei der Jesse Eisenberg sowohl Regie führte als auch das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle übernahm. Der Film erzählt die Geschichte der ungleichen Cousins David und Benji, die nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter gemeinsam nach Polen reisen, um ihrer zu gedenken. Während ihrer Reise treten alte Spannungen zutage, die vor dem Hintergrund ihrer Familiengeschichte neu aufleben. Bei den Golden Globe Awards 2025 erhielt „A Real Pain“ vier Nominierungen.

„A Real Pain“ feiert voraussichtlich am 16. Januar 2025 in Deutschland Kinopremiere.

Wicked

„Wicked“ ist eine Musical-Verfilmung aus dem Jahr 2024 unter der Regie von Jon M. Chu. Der Film erzählt die Vorgeschichte der Hexen von Oz und beleuchtet die Beziehung zwischen der missverstandenen, grünhäutigen Elphaba, gespielt von Cynthia Erivo, und der beliebten Glinda, dargestellt von Ariana Grande. Die Handlung folgt den beiden Frauen von ihrer ersten Begegnung bis zu den Ereignissen, die sie zu den bekannten Figuren aus dem „Zauberer von Oz“ formen. Bei den Golden Globe Awards 2025 erhielt „Wicked“ vier Nominierungen.

„Wicked“ startet am 12. Dezember 2024 in den deutschen Kinos.

Der wilde Roboter

Der Animationsfilm „Der wilde Roboter“ erzählt die Geschichte von Roz, einer Roboterin, die nach einem Schiffsunglück auf einer unbewohnten Insel strandet. Dort muss sie sich an die raue Umgebung anpassen, Beziehungen zur lokalen Tierwelt aufbauen und wird schließlich zur Adoptivmutter des verwaisten Gänsekükens Brightbill. Bei den Golden Globe Awards 2025 erhielt „Der wilde Roboter“ vier Nominierungen. Der Film wurde für seine beeindruckende visuelle Gestaltung und die emotionale Tiefe der Geschichte gelobt. In der deutschen Fassung leiht Judith Rakers dem Roboter Roz ihre Stimme.

Hier können Sie „Der wilde Roboter“ anschauen:

Like a Complete Unknown

„Like a Complete Unknown“ ist ein Biopic aus dem Jahr 2024 unter der Regie von James Mangold. Der Film beleuchtet den kometenhaften Aufstieg des jungen Bob Dylan, dargestellt von Timothée Chalamet, in der New Yorker Musikszene der frühen 1960er Jahre. Seine Lieder und seine mystische Persönlichkeit werden zu einer weltweiten Sensation, die in seinem bahnbrechenden Auftritt beim Newport Folk Festival 1965 gipfelt, wo er erstmals zur E-Gitarre greift. In weiteren Rollen sind Edward Norton als Pete Seeger und Elle Fanning als Sylvie Russo zu sehen. Bei den Golden Globe Awards 2025 erhielt *„Like a Complete Unknown“* drei Nominierungen: für das beste Filmdrama, den besten Hauptdarsteller in einem Drama (Timothée Chalamet) und den besten Nebendarsteller (Edward Norton).

„Like a Complete Unknown“ wird voraussichtlich am 27. Februar 2025 in den deutschen Kinos starten.

Ob im gemütlichen Heimkino oder auf der großen Leinwand: Die Golden-Globe-Filme 2025 bieten Unterhaltung für jeden Geschmack. Mit dieser Übersicht verpassen Sie garantiert keinen der nominierten Filme. Egal, ob Sie sich für die faszinierende Geschichte von „Emilia Pérez“, den fesselnden Thriller „Konklave“ oder den emotionalen Animationshit „Der wilde Roboter“ interessieren – jetzt wissen Sie genau, wo und wann Sie die besten Filme des Jahres sehen können.