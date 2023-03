1 Emely Hüffer und Kevin Njie, das Gewinner-Paar der ersten deutschen Ausgabe der Reality-Show „Too Hot To Handle“ sind Eltern geworden. Foto: dpa/Paul Hepper

Sie lernen sich bei „Too Hot To Handle" kennen und gewinnen die international erfolgreiche Netflix-Show. Danach werden sie ein Paar. Jetzt sind sie zu dritt.









Die Regeln für die jungen Singles in der Reality-Show „Too Hot To Handle“ ist einfach: keine Küsse, kein Sex. Das Gewinner-Paar der ersten deutschen Ausgabe, die derzeit auf Netflix zu sehen ist, hat das nach dem Ende der Dreharbeiten vor einem Jahr offensichtlich nachgeholt. Kevin Njie und Emely Hüffer (beide 26) sind nämlich Eltern geworden. Das gaben sie am Sonntagabend in einer „Reunion-Show“ auf Youtube und Instagram bekannt.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärten sie: „Wir sind erfüllt mit Dankbarkeit und Liebe. Uns gegenseitig als Eltern zu erleben, hat uns noch mehr zusammengeschweißt.“

Schwangerschaft und Geburt mussten vorerst geheim bleiben

Der modelnde Fußballer aus Flensburg und die Berliner Visagistin hatten sich beim Dreh der international erfolgreichen Netflix-Show im Februar 2022 in Mexiko kennengelernt und wurden danach ein Paar. Schwangerschaft und Geburt mussten sie bis zur Ausstrahlung der Wiedersehenssendung geheim halten.

„Auch wenn wir es gerne erzählt hätten, war es gleichzeitig so schön, die Schwangerschaft und die Zeit danach nur für uns alleine zu haben und zu genießen“, erklärten beide. Über Name, Geschlecht und Alter des Nachwuchses machten sie zunächst keine Angaben.