Unwetter-Bilanz Region Stuttgart Starkregen setzt Arnulf-Klett-Passage unter Wasser

Die Unwetter in Deutschland hinterließen auch in der Region Stuttgart Schäden. Am Hauptbahnhof stand nach dem Starkregen Wasser in der Arnulf-Klett-Passage, woanders liefen Keller voll und Bäume stürzten um.