Es stand überhaupt nicht gut um Tony Marshall. Der Schlagersänger verriet in einem Interview, dass er beinahe gestorben wäre.

Schlager-Star Tony Marshall (81, "Antonia") ist wieder zurück auf der Bühne. Am kommenden Sonntag feiert er in der ARD-Show "Immer wieder sonntags" nach einer sechs Monate langen Abstinenz sein Comeback. "Ich bin dem Tod gerade noch mal von der Schippe gehüpft", sagte Marshall in einem kurzen Statement in der "Bild"-Zeitung.

Der Sänger hatte seit Anfang des Jahres mehrere Klinik-Aufenthalte hinter sich bringen müssen, neben Herzproblemen leidet Marshall auch unter der Nervenkrankheit Polyneuropathie. "Die wollten sich schon alle von mir verabschieden", sagte der gebürtige Baden-Badener: "Und jetzt singe ich wieder."

