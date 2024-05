1 Toni Kroos wird dieses Jahr für Deutschland bei der Fußball-EM spielen. Danach ist Schluss. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller

Der Mittelfeld-Star hat überraschend sein Karriereende verkündet, nach der EM macht der Weltmeister von 2014 Schluss.











Nationalspieler Toni Kroos beendet nach der Fußball-EM in diesem Sommer seine erfolgreiche Karriere. Der 34-Jährige von Real Madrid gab seine Entscheidung am Dienstag in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ bekannt.