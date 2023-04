1 Toni Garrn und Alex Pettyfer werden sich scheiden lassen. Foto: imago images/Bernd König

Nach rund dreieinhalb Jahren Ehe haben Model Toni Garrn und Schauspieler Alex Pettyfer die "sehr schwere Entscheidung" getroffen, sich scheiden zu lassen.









Hollywood ist um ein Traumpaar ärmer geworden. Das in Hamburg geborene Topmodel Toni Garrn (30) hat via Instagram bekanntgegeben, sich von ihrem Ehemann, dem Schauspieler Alex Pettyfer (33), scheiden zu lassen. In ihrer Story heißt es: "Alex und ich haben die sehr schwere Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Wir werden unsere Beziehung als Freunde und gemeinsame Eltern unseres Engels Luca fortführen." Weiter bittet sie in der Story darum, ihre Privatsphäre und die ihrer Familie zu respektieren.

Garrn und Pettyfer hatten sich im Jahr 2019 nach rund zehnmonatiger Beziehung verlobt, 2020 heirateten die beiden standesamtlich in Hamburg. Im darauffolgenden Jahr kam das Töchterchen Luca zur Welt und auch 2022 folgte noch ein weiterer Liebesbeweis: Das Paar heiratete in einer feierlichen Zeremonie ein weiteres Mal auf der griechischen Insel Paros.

Gerüchte bewahrheiten sich

Auf dem Instagram-Account von Pettyfer sucht man bislang noch vergebens nach einem Statement. Gerüchte, dass es zwischen den beiden kriseln könnte, machten die Runde, nachdem Garrn alle Pärchenfotos von ihrem Instagram-Account entfernt hatte.