Demi Moore präsentiert in Cannes einen Glamour-Look nach dem nächsten. Am Donnerstag verschmolz sie in ihrem roten Gucci-Dress fast mit dem gleichfarbigen Teppich.

Demi Moore (63) hat in Cannes einmal mehr ihr Gespür für große Fashion-Momente bewiesen. Am dritten Tag der 79. Filmfestspiele kam das Jurymitglied in einer skulpturalen Robe mit dramatischem Kragen. Das leuchtendrote Gucci-Kleid harmonierte zwar perfekt mit dem gleichfarbigen Teppich, hob sich durch seine besondere Textur jedoch deutlich von diesem ab. Der Stoff verlieh dem Look eine zerknitterte Optik und sorgte damit bei der "Vaterland"-Premiere für einen zusätzlichen Hingucker.

Spitz zulaufende schwarze Pumps, ein breites funkelndes Armband und passende Ohrringe ergänzten das Outfit. Ihre Haare, die hinter dem Kragen verschwanden, trug Moore glatt gestylt.

Demi Moore glänzte schon in Weiß und Violett

Die Schauspielerin sorgte bereits in den vergangenen Tagen mit ihren Looks für Aufsehen. Am Mittwoch strahlte sie bei der "La Vie D'Une Femme"-Premiere in einem lavendelfarbenen Traumkleid von Gucci. Der semitransparente Stoff schmiegte sich um ihren Körper und ging am Rock in eine Schleppe über. Die Accessoires hielt sie bewusst schlicht.

Bei der Eröffnungszeremonie hatte Moore noch auf ein weißes Paillettenkleid von Jacquemus gesetzt. Das Bustierkleid war an der Hüfte leicht ausgestellt und im Meerjungfrauenstil gehalten. Eine mehrreihige Diamantkette sowie funkelnde Ohrringe komplettierten den glamourösen Look.

Bis zum Ende der Filmfestspiele am 23. Mai dürfte Demi Moore noch einige weitere stilvolle Auftritte hinlegen. Die Schauspielerin ist in diesem Jahr erstmals Teil der Cannes-Jury, der unter anderem auch Stellan Skarsgård (74) und Ruth Negga (44) angehören. Den Vorsitz übernimmt Regisseur Park Chan-wook (62).