Demi Moore präsentiert in Cannes einen Glamour-Look nach dem nächsten. Am Donnerstag verschmolz sie in ihrem roten Gucci-Dress fast mit dem gleichfarbigen Teppich.
Demi Moore (63) hat in Cannes einmal mehr ihr Gespür für große Fashion-Momente bewiesen. Am dritten Tag der 79. Filmfestspiele kam das Jurymitglied in einer skulpturalen Robe mit dramatischem Kragen. Das leuchtendrote Gucci-Kleid harmonierte zwar perfekt mit dem gleichfarbigen Teppich, hob sich durch seine besondere Textur jedoch deutlich von diesem ab. Der Stoff verlieh dem Look eine zerknitterte Optik und sorgte damit bei der "Vaterland"-Premiere für einen zusätzlichen Hingucker.