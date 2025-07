Am Abend des 16. Juli 2025 kam es auf dem Gelände des weltbekannten Festivals Tomorrowland in Boom (Belgien) zu einem schweren Zwischenfall: Ein Brand hat die ikonische Mainstage stark beschädigt. Videos auf Social Media zeigen dichte Rauchwolken über dem Festivalgelände. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand.

Die Organisatoren bestätigten am Mittwochabend den Vorfall und teilten mit, dass sich der Brand auf die Hauptbühne beschränkt habe. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort, die Ermittlungen laufen.

Hauptbühne zerstört – aber das Festival soll laufen

Trotz des Feuers hält das Team an der Durchführung des Festivals fest. Der Campingplatz DreamVille wurde am Donnerstagmorgen wie geplant geöffnet. Auch alle Veranstaltungen im Rahmen der Global Journey-Erlebnisreise in Brüssel und Antwerpen bleiben im Zeitplan.

In einer Mitteilung vom Donnerstagabend erklärten die Veranstalter: Hunderte Helfer arbeiten mit Hochdruck daran, das Mainstage-Areal bis Freitag wieder nutzbar zu machen. Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit. Zwei Szenarien stehen für Freitag, den 18. Juli, im Raum:

Szenario 1:

Wenn das Gelände rechtzeitig gesichert und ein neues Bühnen-Setup aufgebaut werden kann, öffnet das Festival wie geplant für alle Besucher und Ticketarten.

Szenario 2:

Falls das nicht gelingt, wird das Festivalgelände am Freitag in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt:

DreamVille wird zur Bühne: Die dort geplante Gathering Stage übernimmt das Programm der Mainstage für diesen Tag.

DreamVille-Besucher bleiben auf dem Campinggelände.

Alle anderen Ticketinhaber (Day Pass, Global Journey, Full Madness) dürfen das reguläre Festivalgelände betreten – allerdings ohne Mainstage.

In beiden Szenarien verschiebt sich die Öffnung der Tore am Freitag auf 14 Uhr (statt ursprünglich 12 Uhr).

Ab Samstag, 19. Juli, sollen laut Veranstalter wieder alle Festivalbereiche inklusive Mainstage für alle Besucher geöffnet sein – ebenfalls ab 12 Uhr.

Veranstalter verabschiedet sich von der Orbyz-Bühne

In einer sehr persönlichen Mitteilung bezeichneten die Organisatoren die zerstörte Orbyz-Mainstage als „lebendige Welt“, die mit viel Leidenschaft und Fantasie entstanden sei. „Die Orbyz Mainstage von Tomorrowland Belgium 2025 ist nicht mehr“, heißt es wörtlich. Doch man halte an der Magie fest – und arbeite rund um die Uhr an Lösungen.

Line-up mit Guetta, Swedish House Mafia und Deadmau5

Das diesjährige Line-up ist hochkarätig wie immer: Unter anderem stehen David Guetta, Swedish House Mafia, Steve Aoki, Deadmau5 und Eric Prydz auf dem Programm. Ob sie auf einer Ersatzbühne auftreten oder ob Teile des Line-ups verschoben werden, ist bisher nicht bestätigt.

Fazit: Tomorrowland findet statt – Freitag mit Plan B möglich

Aktuell steht fest: Tomorrowland 2025 wird nicht abgesagt. Der Festivalstart am Freitag ist gesichert – auch wenn improvisiert werden muss. Spätestens ab Samstag soll der Normalbetrieb wieder laufen. Besucher sollten sich weiterhin über die offiziellen Kanäle des Festivals auf dem Laufenden halten.