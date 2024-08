Tomaten-Festival auf der Kulturinsel: Rote Frucht sorgt in Bad Cannstatt für Aufsehen

9 Züchterin Birgit Kempe füllt während des Festivals Becher mit verschiedenen Tomaten auf. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Kulturinsel feierte am Samstag das erste Tomaten-Festival Stuttgarts. Mit dabei: Musik, Essen, Trinken und natürlich jede Menge Tomaten.











Ida Gold, Black Kumquat und Midas. Klein und schwarz, grün, weiß und in allen erdenklichen Rotschattierungen liegen 221 Tomatensorten auf einem langen Tisch vor Brigit Kempe. Für 4 Euro oder 8,50 Euro, je nach Bechergröße, können die Besucherinnen und Besucher des ersten Tomaten-Festivals in Stuttgart an der Kulturinsel in Bad Cannstatt gemischte Tomatenbecher mit nach Hause nehmen.